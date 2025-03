Jacaré aparece em campo de futebol no Centro de Itaitinga

O jacaré foi avistado em um campo de futebol, próximo a lagoa do Centro do município. Defesa Civil está trabalhando em conjunto dos bombeiros para capturar o animal

/ Crédito: Reprodução/Leitor via WhatsApp O POVO

Um jacaré foi avistado por moradores nas proximidades da Lagoa Antônia Miguel, no Centro do município de Itaitinga, a 31,01 km de Fortaleza.

No vídeo, ao qual O POVO teve acesso, o animal passa pela rede de proteção do que aparenta ser um campo de futebol e circula pelo local, enquanto moradores tentam chamar a atenção do réptil.