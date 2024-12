Homem é preso após tentar filmar sobrinha de 12 anos tomando banho em Fortaleza

Criança chegou a gravar vídeo registrando o momento em que o tio colocava o celular debaixo da cortina do box do banheiro. Autuado em flagrante, ele negou a acusação

Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), a menina enviou mensagem para a mãe denunciando o caso. Ela chegou a gravar vídeo registrando o momento em que o tio colocava o celular debaixo da cortina do box do banheiro.

Ele foi autuado pelo crime de filmar cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente, com o agravante de prevalecer-se de relações de parentesco (inciso III, do terceiro parágrafo do artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente).

Na delegacia, a menina ainda afirmou que o tio já havia importunado-a sexualmente, mas que ela não havia contado porque “achava que ninguém iria acreditar”.

O homem negou as acusações. Ele formatou o celular que teria registrado a criança tomando banho, mas disse que isso não teve relação com o fato apurado.