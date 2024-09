Ceará passa a proibir entrega de itens de higiene por familiares a presos

Imagem de apoio ilustrativo: entregas serão feitas quinzenalmente, conforme o governo Crédito: Mateus Andre/Freepik

A medida foi formalmente estabelecida após audiência, realizada no dia 21 de agosto, entre a SAP, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) e o Ministério Público do Estado (MPCE), além de representantes do Conselho Penitenciário e da Pastoral Carcerária no Estado. Confira lista de materiais que serão entregues pelo Estado: Kit de limpeza