Justiça determina afastamento de diretores de presídio em Itaitinga

Entre as questões que deveriam ser levadas em conta pelos policiais penais para aplicar o isolamento estão a comunicação, em 24 horas, do isolamento do preso à Justiça e à defesa dele. Na comunicação, o diretor teria que descrever e individualizar o motivo que levou à aplicação da medida, sendo que também não poderia privar o detento de outros direitos, como receber visitas, trabalhar e estudar.

Entretanto, conforme o magistrado, na UP-Itaitinga 3, esses parâmetros não foram observados. Entre 19 de junho e 16 de julho deste ano, a unidade prisional aplicou o isolamento preventivo a 460 internos, número muito maior, por exemplo, que o registrado na Unidade Prisional Professor Sobreira Amorim, também em Itaitinga, cuja população prisional é semelhante e onde foram 20 detentos que receberam a sanção.



O magistrado ainda apontou que as justificativas apresentadas pelos diretores para o isolamento são, “em regra, genéricas” e não demonstram a "efetiva necessidade do recurso". Para embasar a decisão, o juiz listou casos como o da suspensão do direito à visitação de todos os 275 detentos da Ala C por um episódio de indisciplina ocorrido em 7 de julho.



“A informação remetida consta apenas genericamente sobre a aplicação da medida, sem sequer especificar os internos atingidos, as condutas individualizadas ou a necessidade da providência cautelar”, argumentou.



Desrespeito a direitos de presos e advogados

No que diz respeito à violação de prerrogativas da advocacia, a decisão menciona ofício da Ordem dos Advogados do Brasil — Seccional Ceará que denuncia a instalação de câmeras no parlatório da UP Itaitinga 3.



"A implantação de câmeras em local destinado ao atendimento dos presos por advogados descumpre normativas nacionais, consideradas cláusulas pétreas, bem como diplomas internacionais dos quais o Brasil é signatário", consta na decisão.



Em relação ao desrespeito aos direitos dos presos, o juiz descreveu que ter recebido "reiteradas reclamações" dos presos que diziam não serem levados ao banho de sol.