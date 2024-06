Três presos tentaram fuga em prisão de Itaitinga; dois foram capturados e um segue foragido

Nesse domingo, 9, no período da tarde, três internos que cumprem pena na Casa de Privação Provisória de Liberdade Professor José Jucá Neto (CPPL III), localizada em Itaitinga, tentaram fugir da penitenciária. Dois foram capturados e um está foragido.

De acordo com um policial penal que não quis ser identificado, os três internos que tentaram fugir dissimularam uma ida ao setor de saúde. Um dos presos fingiu estar convulsionando, enquanto outros dois carregavam ele nos braços, diante da ocasião conseguiram se esvair da penitenciária. De acordo com o policial, um dos internos conseguiu fugir pela mata próxima ao presídio.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), Fabrício Mendes de Moraes e Marcos Laviola Nobre foram capturados quando estavam fora da penitenciária. Já Jurandir Teixeira de Paula continua foragido. De acordo com a pasta, o fugitivo continua sendo procurado pelas Forças de Segurança do Estado que mantêm o cerco no perímetro do complexo prisional.