Dois homens são mortos e decapitados na Região Metropolitana de Fortaleza

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), os dois homens foram mortos a tiros.

Duas vítimas do sexo masculino foram encontradas decapitadas no bairro Angorá, em Itaitinga , na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), neste domingo, 28. Os homens não foram identificados oficialmente.

Conforme O POVO apurou, os dois também foram decapitados. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Perícia Forense do Estado (Pefoce) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Ceará, foram acionadas para o local.

Não foi informado de forma oficial a motivação do crime, no entanto há suspeita que o caso seja um linchamento. A investigação segue a cargo da Delegacia Metropolitana de Itaitinga.