Mulher é presa após tentar entrar em penitenciária de Itaitinga com drogas na barra da saia

Uma mulher foi flagrada, na manhã do último sábado, 6, tentando entrar na unidade penitenciária Agente Penitenciário Luciano Andrade de Lima (UP Itaitinga 1), no município de Itaitinga, com 27 gramas de maconha na barra da saia.

Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP), a mulher, identificada como Suiane da Silva dos Santos, faria uma visita social ao irmão, Antônio Sávio Silva dos Santos, interno na penitenciária.