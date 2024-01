Ceará lidera cobertura de vacinação bivalente da Covid-19 no Nordeste e é terceira maior do País

Dados apresentados pelo Ministério da Saúde (MS) na última terça-feira, 19, mostram que o Ceará atingiu a primeira posição no Nordeste em melhor desempenho na vacinação bivalente contra a Covid-19, com 17,72% de cobertura e 1.544.216 doses aplicadas. Também é a terceira maior do País, atrás, somente, do Distrito Federal, com 21%, e de São Paulo, que possui 20,5% da cobertura bivalente concluída.

Logo depois do Ceará, aparecem os estados do Piauí, com 17,6%, o Rio de Janeiro (17,5%), Espírito Santo (16,9%), Minas Gerais (16,7%), Rio Grande do Sul (15,9%), Paraná (15,5%) e Sergipe (15,1%).