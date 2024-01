Arma, munição e pássaros silvestres são apreendidos em Itaitinga

Com ajuda de cães farejadores, a PM fez apreensão nesse domingo, 17, no bairro Parque Dom Pedro

A Polícia Militar do Ceará (PMCE), com ajuda dos cães farejadores que pertencem ao Comando de Policiamento de Choque (CPChoque), confiscou uma pistola, munição e três pássaros silvestres. A ação ocorreu em Itaitinga, nesse domingo, 17.

A PM recebeu informações de um grupo de pessoas que estaria utilizando um imóvel abandonado para realizar tráfico de drogas, no bairro Parque Dom Pedro. Os policiais foram até o local indicado, onde logo viram os três pássaros em gaiolas.

Com a ajuda dos cães Jason e Bope, os militares conseguiram apreender uma pistola de calibre 765, com oito munições. Já as aves foram entregues ao Batalhão de Policiamento de Meio Ambiente (BPMA), onde foram avaliados por um médico veterinário.