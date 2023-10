Censo 2022: Itaitinga é cidade do Ceará com maior proporção de homens devido a presídios

Itaitinga foi a cidade com maior crescimento populacional do Ceará nos últimos 12 anos, segundo o IBGE Crédito: Prefeitura de Itaitinga/Reprodução

As cidades do Brasil que tem a maior razão de sexo são aquelas com penitenciárias. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) calcula essa diferença por meio da proporção de homens a cada 100 mulheres. Balbinos, no interior de São Paulo, tem 443,44 homens a cada 100 mulheres. No entanto, a população carcerária de homens é de 2.340. O número de detentos chega a ser maior do que o restante dos residentes do município. Lavínia, também no Interior de SP, tem 286 homens a cada 100 mulheres. O município conta com pelo menos quatro presídios. Confira as cidades com maior proporção de homens do Brasil 1 - Balbinos (SP): 443,64



2 - Lavínia (SP): 286,63



3 - Pracinha (SP): 250,27



4 - Iaras (SP): 209,51



5 - Álvaro de Carvalho (SP): 204,5



6 - Pacaembu (SP): 195,35



7 - São Cristóvão do Sul (SC): 184,57



8 - Florínea (SP): 181,92



9 - Serra Azul (SP): 178,54



10 - Marabá Paulista (SP): 165,72



11 - Reginópolis (SP): 162,31



12 - Riolândia (SP): 158,57



13 - Caiuá (SP): 151,43



14 - Guareí (SP): 150,55



15 - São Pedro de Alcântara (SC): 149,4



16 - Itirapina (SP): 143,23



17 - Irapuru (SP): 134,45



18 - Mirandópolis (SP): 131,69



19 - Recursolândia (TO): 131,62



20 - Potim (SP): 129,02



21 - Taiúva (SP): 128,63



22 - Cariri do Tocantins (TO): 127,28



23 - Itaitinga (CE): 127,11



24 - Presidente Bernardes (SP): 126,87



