Dois presos fogem da UPPOO II em Itaitinga

Dois presos fugiram na madrugada deste domingo, 8, da Unidade Prisional Professor Olavo Oliveira II (UPPOO II), localizada em Itaitinga (Região Metropolitana de Fortaleza). Os fugitivos foram identificados como Renato José dos Santos, conhecido como "Das Areas", e Bruno Pereira da Costa.

Em nota, a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP) informou que a fuga da dupla foi percerbida após o "confere" na cela onde estavam recolhidos. A pasta também relatou que a fuga ocorreu sem que nenhuma cela tenha sido cerrada ou algum cadeado tenha sido quebrado.

"Assim que o fato foi constatado, a Delegacia de Assuntos Internos (DAI), da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD), iniciou suas oitivas junto aos policiais que faziam a vigilância da cela e da ala", diz a nota.

"Equipes da SAP já estão em diligências para a célere recaptura dos presos, assim como a pasta está firme e colaborativa com a CGD para a elucidação do caso."

A ocorrência ainda gerou o acionamento do Sindicato dos Policiais Penais e Servidores do Sistema Penitenciário do Estado (Sindppen-CE). Isso porque, conforme o sindicato, os policiais penais que estavam de plantão estavam sendo impedidos de sair da unidade sem prestar depoimento.

Conforme a presidente do sindicato, Joélia Silveira, tratava-se de um “cerceamento do direito de ir e vir”, pois os agentes não são obrigados a depor imediatamente e sem advogado. Eles foram liberados e poderão ser notificados posteriormente para a oitiva pela CGD.



Confira fotos dos fugitivos:

Bruno Pereira da Costa, fugitivo da UPPOO II Crédito: Divulgação

Renato José dos Santos, conhecido como "Das Areas", fugitivo da UPPOO II Crédito: Divulgação