Dois presos fogem da UPPOO II, em Itaitinga

Dois presos fugiram da Unidade Prisional Professor Olavo Oliveira II (UPPOO II), localizada em Itaitinga (Região Metropolitana de Fortaleza), na madrugada desta terça-feira, 9. Fotos tiradas no presídio mostram que a fuga ocorreu com o uso de cordas.

A Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP) identificou os fugitivos como Glauberto Xavier e Leonardo Cunha da Silva. Glauberto tem antecedentes criminais por crimes como roubo majorado, furto qualificado e crimes do Sistema Nacional de Armas.



Já Leonardo responde a crimes como roubo majorado e tráfico de drogas. Em 2020, ele foi preso suspeito de efetuar tiros na comunidade das Quadras, localizada no bairro Aldeota, em comemoração ao domínio daquele território pela facção Comando Vermelho (CV).



Em nota, a SAP informou que equipes estão em diligências para recapturar os fugitivos e que uma investigação interna foi aberta para apurar as circunstâncias do ocorrido, assim como encaminhamento do caso à Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD).



Confira as fotos dos fugitivos divulgadas pela SAP:

