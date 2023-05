Dois presos fogem de unidade prisional em Itaitinga

Dois presos, identificados como Wesley Vieira dos Santos e Tércio Weverton Rodrigues Holanda, fugiram na madrugada dessa quarta-feira, 17, da Unidade Prisional Professor Clodoaldo Pinto, antiga CPPL 2, em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informou que não havia sinais de arrombamento ou uso de força nos portões.

Os presos passaram por esses portões, conforme O POVO apurou.

De acordo com SAP, a Delegacia de Assuntos Internos (DAI) está no local para apurar os fatos e as "devidas responsabilidades".

As forças de segurança da Polícia Penal estão em "diligências ininterruptas para recapturar os dois presos", informou ainda a Secretaria.

Tércio Weverton responde na Justiça por dois homicídios, sendo um tentado e outro consumado, organização criminosa e corrupção de menores. Esses crimes seriam relacionados à disputa entre facções criminosas.

Não há informações sobre os crimes pelos quais Wesley foi preso. (Colaborou Lucas Barbosa)