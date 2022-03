Detento foge enquanto trabalhava capinando terreno de presídio em Itaitinga

Um homem fugiu de um presídio, situado no município de Itaitinga, a 33 km de Fortaleza, na tarde desta quinta-feira, 3. De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado (SAP), "Lourinho ou Cidim", como é conhecido o interno, fugiu enquanto realizava trabalho de capinagem na área externa do presídio. Até a noite de hoje, o homem não foi capturado.

Aparecido Pereira Leite, nome de batismo do fugitivo, estava cumprindo pena na unidade CPPL 1. Ele já responde pelos crimes de roubo de carga, ameaça e porte ilegal de arma de fogo. Equipes da SAP já estão em ação para capturar o fugitivo

A pasta ainda informou que, após a recaptura do interno, ele perderá a oportunidade da função e também responderá pelo ato nas esferas administrativa e criminal.

Em caso de informações que possam contribuir para a prisão do fugitivo, a população entrar em contato com a Polícia pelos números (85) 98838 4522 ou ao 190.

