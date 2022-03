Inscrições para concurso de defensor e defensora do Ceará iniciam nesta quinta-feira; veja edital

As inscrições são exclusivamente pela internet e vão até as 14 horas de 5 de abril, ao todo, 60 vagas estão disponíveis para a Entrância Inicial da carreira.

Nesta terça-feira, 3, foram abertas as inscrições para o novo concurso de defensora e defensor público do Ceará. O edital do certame, organizado pela Fundação Carlos Chagas, havia sido publicado no Diário Oficial da Defensoria no último dia 21 de fevereiro. As inscrições são exclusivamente pela internet e vão até as 14 horas de 5 de abril. A previsão é de que a primeira prova seja aplicada em 5 de junho. Ao todo, 60 vagas estão disponíveis para a Entrância Inicial da carreira.

“Queremos universalizar o acesso à Defensoria nas comarcas cearenses e o concurso é mais um passo na concretização deste objetivo. Defensorar é uma missão fortemente ligada às noções dignidade, igualdade e cidadania. Estamos organizando tudo com cuidado para que os candidatos e candidatas, tenham um certame célere e eficiente”, disse em nota a defensora geral do Ceará, Elizabeth Chagas.

O concurso ocorrerá em quatro etapas de provas e títulos:

- exame escrito objetivo;

- exame escrito dissertativo;

- exame oral;

- apresentação/análise de títulos.

As três primeiras fases terão caráter eliminatório e classificatório. Do total de vagas, parte delas é destinada às políticas afirmativas e de inclusão: 5% para pessoas com deficiência, 5% para indígenas, 5% para quilombolas e 20% para pessoas negras.

Isenção de taxa



A solicitação de isenção do pagamento do valor da inscrição do concurso, assim como as inscrições, só pode ser feita pela Internet, a partir desta quinta-feira, 3, e o resultado será divulgado no dia 10 de março no site da Fundação Carlos Chagas, responsável por analisar caso a caso e emitir parecer.



Dúvidas



Todas as informações relacionadas ao concurso para defensoras e defensores públicos do Ceará estão disponíveis no edital. Qualquer dúvida sobre o concurso deve ser suprida diretamente com a Fundação Carlos Chagas, empresa organizadora do certame.

Contato: (11) 3723-4388

-Horário de Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 10 às 16 horas (horário de Brasília)