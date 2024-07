Duduzinho, menino do vídeo "Que foi, mulher?", consegue cirurgia

"Que foi, mulher?": menino que ganhou fama com vídeo consegue cirurgia Crédito: Divulgação / Tik Tok / @duduzinhoceara

Duduzinho sofre com crescimento das amígdalas e adenoides. Isso ocasiona problemas de saúde, como perda de peso muito rápido, além de problemas para dormir, respirar e se alimentar. A família revelou que o menino estava na fila de espera do Sistema Único de Saúde (SUS) há mais de três meses. Duduzinho vive com os pais e outros quatro irmãos em uma casa de taipa. Entenda como Duduzinho ficou conhecido na internet Em um vídeo publicado no perfil da rede social Tik Tok, Natali Torres estava caminhando com Duduzinho para um açude, em Irauçuba, quando foi picada por um inseto conhecido popularmente no Ceará como “mutuca” (Chrysops relictus).