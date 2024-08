Polícia do Ceará recupera placas solares avaliadas em R$ 30 mil

As placas foram furtadas no mês de junho na cidade de Maranguape e foram recuperadas na cidade de Iracema

Após tomarem conhecimento do crime, agentes de polícia da Delegacia Metropolitana de Maranguape iniciaram apurações para elucidação do caso. Conforme divulgado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as investigações apontam que as placas seriam instaladas em uma residência e foram subtraídas por um funcionário que faria a instalação.

Uma ação da Polícia Civil do Ceará realizada nesta terça-feira, 30, na cidade de Iracema , a 287,37 km de Fortaleza, recuperou aproximadamente 37 placas solares que foram furtadas no mês de junho na cidade de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza. O material avaliado em mais de R$ 30 mil já foi devolvido ao dono.

As investigações apontam também que o funcionário aproveitava a ausência das pessoas na casa para cometer os furtos. Com as imagens das câmeras de segurança, a polícia identificou o suspeito e encontraram o local onde as placas estavam.

Com o apoio de investigadores da Delegacia Municipal de Iracema, agentes policiais foram até um imóvel no município onde o material foi recuperado e devolvido ao proprietário.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.