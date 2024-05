Adolescente de 14 anos é morta a tiros em Iracema, interior do Ceará

Uma adolescente de 14 anos foi morta neste domingo, 12, no município de Iracema, localizado no Vale do Jaguaribe. Geyslla Jaynne foi morta por disparos de arma de fogo na localidade de Beira Rio, informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

No momento de publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido preso. A SSPDS informou que a Delegacia Regional de Icó, no Centro-Sul do Estado, investiga o caso.