Nível do rio Jatobá registra aumento após chuvas em Ipueiras

De acordo com boletim da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o município registrou 36 milímetros de precipitação entre as 7 horas dessa terça-feira, 27, e as 7 horas desta quarta.

A cidade de Ipueiras , localizada a 312 quilômetros de Fortaleza, foi atingida por chuvas nessa terça-feira, 27. Após a precipitação, alguns moradores observaram um aumento no nível do rio Jatobá , localizado no município.

Em nota, a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) informou que uma equipe foi até o rio Jatobá, por volta de 12 horas dessa terça, 27, e que foi constatado um nível relativamente alto. Porém, o órgão apontou que não foi observado um cenário instalado de enchente.

A companhia também destaca que, devido às chuvas intensas na área de influência, a situação observada pode mudar.

Próximo ao município está localizado o açude Jatobá II, que barra o rio Jatobá. O açude, com capacidade de 6,24 milhões de metros cúbicos (m³), é monitorado pela Cogerh e, atualmente, apresenta um volume equivalente a 75,36%.

Segundo a Cogerh, ainda há uma “folga” para absorver as águas incidentes sobre a região da cidade de Ipueiras.

A gerência regional da Cogerh das bacias do Acaraú e do Coreaú também acompanha as circunstâncias do rio Jatobá em regiões abaixo do município de Ipueiras, pois as cheias do rio também podem gerar impactos nessas localidades.