Ceará tem pelo menos 18 cidades com chuvas acima dos 100 mm nesta quarta, 28

Este é o 11° dia consecutivo com chuvas em todas as macrorregiões do Estado

O índice foi registrado no posto Croatá, um dos locais utilizados pela Funceme para medir a chuva em diferentes pontos da cidade. Outros quatro locais tiveram chuvas acima dos 90 mm na cidade, o posto Santo Amaro, com 121.2 mm, 106 mm nos postos Siupe e Sede, além de 97 mm no posto São Gonçalo do Amarante.

Pelo menos 18 cidades cearenses registraram chuvas acima dos 100 milímetros (mm) entre as 7 horas dessa terça-feira, 27, e as 7 horas desta quarta-feira, 28, de acordo com o Calendário de Chuvas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Segundo a Fundação, a maior chuva no período caiu sobre o município de São Gonçalo do Amarante , a 62 quilômetros de Fortaleza , onde o acumulado chegou aos 189 mm.

A incidência de fortes chuvas em diferentes bairros também foi registrada em Granja, município do Litoral Norte do Ceará, que registrou 188.4 mm no posto de mesmo nome e 160 mm na unidade de coleta intitulada Adrianópolis.

As regiões mais atingidas pelas chuvas no dia foram a faixa litorânea do Estado e o norte do Sertão Central e Inhamuns. Alguns municípios do Vale do Jaguaribe e da Ibiapaba também tiveram chuvas acima dos 50 mm.

Até o momento, 122 cidades cearenses tiveram chuvas nas últimas 24 horas.

Previsão do tempo

Até o fim desta quarta-feira, 28, a expectativa é de céu variando entre nublado e parcialmente nublado, com possibilidade de chuva em todas as macrorregiões. A previsão é da Funceme.

O cenário pode começar a mudar a partir de quinta, 29, quando há chance de que o céu oscile entre nublado e poucas nuvens. As chuvas tendem a se manter em boa parte do Estado, com exceção do Centro-Norte, onde as chuvas podem começar a cair de forma isolada.