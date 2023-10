Brigadistas controlam incêndio em unidade de conservação em Ipu

A operação para controlar as chamas aconteceu entre os dias 26 e 29 de outubro Crédito: Divulgação/ Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima

Danilo relata que houve dificuldade no reabastecimento de bombas costais e quando a água acabou, o incêndio foi controlado com o auxílio de enxadas, foices e ciscadores. "Depois de muita luta os focos foram apagados, embora saibamos que durante o dia, algum deles pode reacender, o que implica em um monitoramento dos mesmos", disse. O combate do fogo contou com a ajuda das brigadas voluntárias de Poranga e Ipu, do Corpo de Bombeiros de Ipueiras, representantes da Autarquia Municipal de Ipu e além de algumas autoridades. Agentes da sede da Unidade de Conservação também prestaram suporte para as ações de combate, além de oferecer material, abrigo, hidratação hídrica e reabastecimento. "Os seguranças, motorista, jardineiro e serviços gerais, todos se envolveram para combater os os incêndios florestais na UC", explicou Danilo.