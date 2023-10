Filho é preso suspeito de assassinar e enterrar pai e madrasta em quintal

Repórter Anuário do Ceará

Casal estava desaparecido desde a segunda-feira, 23. Segundo familiares, o filho tinha desavenças com o pai

A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu um agricultor na manhã desta sexta-feira, 27, suspeito de ter matado o pai, Ivo Romano Lerner, 63, que também era agricultor, e a madrasta, Rita Zanelle, 68.

Após o assassinato, o filho teria enterrado o casal no quintal da propriedade rural da família, na divisa entre os municípios de Porto União e Matos Costa. As informações são do portal Uol.

O casal estava desaparecido desde a manhã de segunda-feira, 23, quando pararam de responder mensagens no WhatsApp. Os corpos foram encontrados a cerca de 400 metros da residência por familiares que os procuravam desde a última quinta-feira, 26.