Dupla é presa com R$ 25 mil após furtar lotérica em Boa Viagem

Dois homens foram presos na noite do último domingo, 31, após furtarem uma casa lotérica no município de Boa Viagem, a 226 km de Fortaleza. Junto com a dupla, identificada como Francisco Doriel de Almeida Costa, 27, e Glailson Borges da Solidade, 26, foram apreendidos cerca de R$ 25 mil, que teriam sido retirados do estabelecimento comercial.

Segundo informações da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), os suspeitos arrombaram o estabelecimento por volta das 22 horas e fizeram buracos na parede que davam acesso a empreendimentos vizinhos.