Cigarros eletrônicos: Receita apreendeu 14 mil unidades no CE em 3 anos

Centro-Oeste é principal porta de entrada para cigarros eletrônicos no Brasil, afirma especialista. No Ceará, além das apreensões pela Receita, PF contabilizou recolhimento de 3.922 dispositivos eletrônicos para fumar

De 2020 a maio de 2023, a Receita Federal apreendeu 14 mil unidades de cigarros eletrônicos no Ceará. De acordo com os dados do órgão, os produtos equivalem ao valor de R$ 1.181.136,80. Apesar da importação e venda de dispositivos eletrônicos para fumar (DEFs), acessórios e refis não serem autorizadas no Brasil, os objetos apreendidos passaram de duas milhões de unidades nesse período no território nacional.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já a Polícia Federal (PF) contabiliza a apreensão de 3.922 DEFs de 2021 a novembro de 2023 no Ceará. Dos estados do Nordeste, o Ceará é o que mais registra apreensões de cigarros eletrônicos pela PF. No Brasil, o número chega a 501.585 dispositivos, sendo quase metade no Mato Grosso do Sul (233.757). O MS faz fronteira com o Paraguai e a Bolívia, fazendo parte da rota do contrabando.