Suspeito de estuprar criança e colocar corpo em linha do trem é encontrado morto

A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que afirmou ainda que o homem tirou a própria vida, mas que o laudo pericial confirmaria as causas da morte. O órgão também destacou que ele era suspeito do crime.

De acordo com as investigações, os parentes de Yasmin apontaram o homem, de 62 anos, como abusador e afirmaram que ele havia capturado a criança, cometido crime de estupro e a assassinado. Em seguida, ele teria levado o corpo em uma motocicleta, dentro de uma caixa, até Crateús. Ao chegar na localidade, o corpo da menina teria sido deixado sob o trilho e o trem acabou atingiu a criança.

O homem suspeito de estuprar, matar e colocar o corpo de Yasmin Bernardino Leitão, 9, na linha do trem, foi encontrado morto nesta sexta-feira, 16. A criança desapareceu e seu corpo foi encontrado na linha férrea do município de Crateús , a 355 quilômetros de Fortaleza. A menina morava em Ipaporanga e o suspeito era vizinho de seus familiares.

"O homem, de 62 anos, tirou a própria vida, em uma residência particular, na cidade de Ipaporanga (AIS 16). A Delegacia Regional de Crateús segue com as investigações acerca do caso e aguarda o laudo pericial para confirmar as causas da morte", informa o órgão.



De acordo com a corporação, na ocasião, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram diligências no local.