Capotamento de caminhonete deixa um morto e feridos em Independência

Jovem de 21 anos, que dirigia um veículo modelo D-20, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente

O capotamento de uma caminhonete modelo D-20 deixou uma pessoa morta e duas feridas nessa sexta-feira, 8, no município de Independência, a 300 km de Fortaleza. O veículo tombou no limite da parede de um açude no sítio Cachoeira do Fogo, zona rural da cidade. Segundo informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o motorista e os dois passageiros estavam a caminho do distrito São José, onde iria acontecer uma apresentação de reisado.



A Polícia Militar e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para atender a ocorrência. Ao chegarem ao local, o motorista, de 21 anos, já não tinha mais nenhum sinal vital. O corpo foi recolhido pela Perícia Forense do Ceará (Pefoce). As outras duas vítimas foram socorridas para uma unidade hospitalar da região e continuavam internadas até a tarde deste sábado, 8.

Um procedimento sobre o caso foi instaurado na Delegacia Municipal de Novo Oriente, nos Sertões de Crateús. A Polícia Civil apura o que teria levado o condutor a perder o controle da direção. As investigações são apoiadas por peritos forenses, que recolheram fragmentos e amostras no local do acidente para a elaboração do laudo técnico.

