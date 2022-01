Vídeo: deslizamento atinge lanchas com banhistas em MG; uma morte foi confirmada

Um deslizamento de pedras na região dos cânions de Capitólio, em Minas Gerais, neste sábado, 8, atingiu pelo menos três lanchas com turistas. A informação é do Corpo de Bombeiros de Piumhi.

Segundo a corporação, há, pelo menos 15 vítimas. Segundo o portal UOL, uma morte foi confirmada.



Um vídeo que circula pela internet tem chocado os internautas ao mostrar o exato momento em que um grande pedaço dos cânions atinge as embarcações.

De acordo com informação dos bombeiros ao portal G1, uma "tromba d'água” fez as pedras deslizarem e caírem de uma altura de mais de cinco metros no local onde as vítimas estavam.

Veja o momento do acidente:





