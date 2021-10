Idoso suspeito de estupro de vulnerável contra a neta é preso na cidade de Pires Ferreira

11:49 | Out. 27, 2021

Um homem de 72 anos foi preso, na tarde dessa terça-feira, 26, por estupro de vulnerável praticado contra a neta, que teria sido abusada dos dez aos treze anos, no município de Pires Ferreira, a 297,1 quilômetros de Fortaleza. A família registrou um Boletim de Ocorrência (BO) após a menina, que hoje está com 15 anos, engravidar. Os estupros teriam sido cometidos na cidade de Independência, na Região do Sertão de Crateús.

Segundo a Polícia, as apurações iniciaram após os policiais civis da Delegacia Municipal de Independência tomarem conhecimento sobre os fatos, em agosto deste ano. Após a coleta de depoimentos, foi expedido um mandado de prisão preventiva pelo Poder Judiciário da cidade contra o suspeito. Os policiais civis, com apoio de equipes da Delegacia Municipal de Ipu, deram cumprimento ao mandado de prisão.



