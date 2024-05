Homem é preso por descumprir medida protetiva em Iguatu

Um homem de 42 anos foi preso preventivamente por descumprir uma medida protetiva decretada em seu desfavor. A operação da Polícia Civil do Ceará culminou na captura do suspeito na cidade de Iguatu, no Centro-Sul do Estado.

A medida protetiva entrou em vigor em decorrência de ameaças do suspeito contra sua ex-companheira. Mas, apesar da ordem judicial, o homem seguiu com as ameaças por meio de mensagens de texto.