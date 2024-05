Homem é preso com fuzil e pistolas em Iguatu

A prisão foi feita em flagrante após a Polícia Militar do Estado receber informações de atividades suspeitas em um bairro da cidade

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo em Iguatu, no domingo, 21 pela Polícia Militar do Ceará (PMCE). Com o suspeito foram apreendidos um fuzil, duas pistolas e cerca de 93 munições, conforme informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A ação foi possível após uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) receber informações sobre atividades suspeitas no bairro Fomento. Ao chegarem no local, os agentes viram o suspeito na tentativa de se desfazer de dois carregadores de pistola.

Durante a abordagem, os agentes também encontraram as armas de fogo e um carro com a placa clonada, além de dinheiro. Tudo foi apreendido pelos policiais.