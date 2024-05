Diretor de prisão é assassinado no Equador durante referendo sobre segurança

O diretor de uma prisão da província de Manabí, oeste do Equador, foi morto a tiros neste domingo, quando se realiza um referendo para endurecer a guerra contra o crime organizado, anunciou o serviço penitenciário (SNAI).

Damián Parrales, diretor do Centro de Privação de Liberdade Manabí número 4, conhecido como "El Rodero", "foi vítima de um atentado", informou o órgão.

As prisões do Equador são centros de operações do narcotráfico e cenário de massacres entre presos que já deixaram mais de 460 mortos desde 2021.