Homem é condenado a 21 anos de prisão por matar irmão a facadas no Ceará

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), José matou o irmão porque não aceitava que a vítima era homossexual . Após o crime, o réu fugiu.

A condenação ocorreu na terça-feira, 20, pela 1ª Vara da comerca de Iguatu. O Tribunal do Júri acatou as teses da 1° Promotoria de Justiça de Iguatu, do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).

O réu vai cumprir a pena em regime inicialmente fechado, com base no artigo 121, parágrafo 2, inciso I e IV do Código Penal Brasileiro. Foi negado, ainda, o direito de o réu apelar em liberdade, por ser um crime grave de homicídio qualificado, de motivação torpe.