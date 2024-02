Polícia prende dez pessoas em ação realizada em Iguatu

Uma ação realizada em parceria entre a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e a Polícia Militar do Ceará (PMCE) resultou na prisão de dez pessoas, no município de Iguatu , a 361 km de Fortaleza. A ação teve início na última quarta-feira, 21, e foi finalizada na última sexta-feira, 23.

Os presos durante a operação são suspeitos de crimes infracionários análogos a homicídios, tráfico de drogas e roubos na região.

Dois adolescentes envolvidos

Entre as pessoas capturadas, estavam dois adolescentes com idades de 15 e 16 anos; eles foram apreendidos por força de mandato de prisão por crime infracional análogo a roubo; contra três adultos, foram cumpridos três mandatos de prisão; um deles foi preso em flagrante; já outros cinco homens foram autuados por tráfico de droga, porte ilegal de arma de fogo, e uso de drogas.

Ainda durante as diligências, os policiais encontraram quatro revólveres calibre 38, uma pistola calibre .40, 19 munições, uma quantia em dinheiro, 150 comprimidos de “rebite”, seis aparelhos celulares, e uma motocicleta com registro de roubo.



Além dos policiais, a operação contou com o auxílio de cinco cães farejadores do Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque), equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), Comando Tático Rural (Cotar) do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi) da PMCE; além de um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).