Homem é morto a tiros na saída de fórum em Iguatu

Crédito: Reprodução/ Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

Um homem de 26 anos foi morto nessa quarta-feira, 24, próximo ao Fórum Boanerges de Queirós Facó, situado no bairro do Tabuleiro, em Iguatu, município a 361 quilômetros de Fortaleza. A vítima, que não teve a identidade revelada pela Polícia, estava saindo de uma audiência de custódia na unidade de justiça quando foi atingida por disparos de arma de fogo.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o rapaz tinha antecedentes criminais por lesão corporal dolosa, posse irregular de arma de fogo, tráfico de drogas e crime contra a administração pública. Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local para colher indícios.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As investigações para identificar os responsáveis pelo assassinato no fórum de justiça serão comandadas pela Delegacia Regional de Iguatu.