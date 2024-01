CE: Dois homens são presos com documentações falsas na BR-116

Fiscalizações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultaram na prisão de dois homens, flagrados com documentos falsos enquanto trafegavam pela BR-116. De acordo com informações da instituição, as prisões aconteceram entre a terça-feira, 23, e a quarta-feira, 24.

Primeira detenção ocorreu no trecho situado na região do Eusébio. Na ocasião, agentes abordaram um veículo de reboque, que transportava outros automóveis, e o motorista apresentou documentações adulteradas. Além disso, as plaquetas de inspeção veicular também eram falsas.

Condutor, um homem de 23 anos que é natural do Rio Grande do Norte, foi então encaminhado à Delegacia da Polícia Federal pelo crime de uso de documento falso.