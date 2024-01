Coleta seletiva do Metrofor recolhe uma tonelada de material reciclável em seis meses

O programa de coleta seletiva do Metrê de Fortaleza (Metrofor) recolheu do meio ambiente mais de uma tonelada de material reciclável no período de julho a dezembro de 2023.

De acordo com informações do Metrofor, a ação "Coleta Seletiva Solidária" coletou 1.040 quilos de recicláveis, incluindo os itens deixados no edifício-sede em Fortaleza, na Estação Parangaba e no canteiro ao lado da Estação Couto Fernandes, localizada no bairro Demócrito Rocha.