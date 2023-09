Idoso é preso por estuprar criança dentro de van em Iguatu

Um idoso, de 75 anos, foi preso em flagrante nesta terça-feira, 13, suspeito de ter estuprado uma criança, de 12 anos, dentro de uma van. O caso aconteceu no município de Iguatu, a 361,4 km de Fortaleza.

A vítima estava com a mãe dentro do veículo. Em determinado momento do trajeto, quando as duas descansavam, o idoso — identificado como Francisco Renan Lopes Moraes — teria se aproveitado da situação para cometer o crime.