Polícia Militar desativa laboratório clandestino de drogas em Iguatu

Uma operação do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da Polícia Militar do Ceará, desativou um laboratório clandestino de entorpecentes e apreendeu 6kg de droga em Iguatu, a 361,4 km de Fortaleza. A operação foi realizada nesta terça-feira, 18.

De acordo com as informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os agentes foram informados de que um imóvel seria usado para a produção e venda de entorpecentes. Com o aviso, os PMs foram até o local para investigar o fato, mas o local estava vazio.

Em meio às buscas, os agentes encontraram uma prensa hidráulica, formas metálicas, uma balança digital, plásticos para embalagem de drogas e 6,1 kg de maconha. O material foi confiscado e encaminhado a Delegacia Regional de Iguatu, unidade da Polícia Civil, onde os procedimentos cabíveis para investigar o caso foram instaurados. Agora, o foco das investigações é encontrar os responsáveis pelas coisas encontradas no imóvel.

