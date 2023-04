PF deflagra operação contra lavagem de dinheiro e tráfico transnacional de drogas no CE

A operação Match Pont atuou no cumprimento de 49 mandados de busca e apreensão e 33 de prisão. Além disso, o bloqueio de contas bancárias e de 43 pessoas físicas e sequestro de 57 bens imóveis, veículos e embarcações

A operação da Polícia Federal (PF), contra a lavagem de dinheiro relacionada ao tráfico de drogas foi deflagrada nesta quarta-feira, 12, no Ceará e em mais nove estados brasileiros. Ao todo foram 49 mandados de busca e apreensão, 33 mandados de prisão preventiva. Além do sequestro de bens que podem superar os R$ 150 milhões. No Ceará, foi cumprido um mandado de prisão preventiva.

A organização criminosa possuía ramificações em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte, e em outros estados. Sete pessoas foram presas em flagrante durante as investigações, 65 quilos de cocaína e 225 quilos de skunk foram apreendidos. As ações foram da PF, Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar de Santa Catarina.

Entre os chefes do grupo há um islandês residente no Brasil e que era investigado pela PF e pela Polícia da Islândia, que obteve, por meio da Interpol, a autorização judicial para acompanhar a deflagração da operação.

Os crimes são de lavagem e ocultação de bens, organização criminosa, tráfico internacional de drogas com associação ao tráfico. As penas podem chega a 40 anos de prisão.

Também foram cumpridos mandados em Santa Catarina (7), São Paulo (11), Rio de Janeiro (6), Minas Gerais (5), Bahia (3). Já os mandados de busca e apreensão acontecem em SC, SP, MG, BA, PB, RN, PE, GO.

