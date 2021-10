Aeroporto de Iguatu é liberado pela Anac após dois meses de interdição

A autorização para o funcionamento normal no local foi publicada após o Ceará enviar ofício comprovando as modificações realizadas para corrigir os problemas apontados pela agência

O aeroporto de Iguatu, no Centro-Sul do Ceará, foi liberado após mais de dois meses de interdição, na última sexta-feira, 8, de acordo com nota da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A informação foi confirmada em e-mail enviado ao O POVO.

O local estava com proibição de operações de pouso desde 4 de agosto deste ano, devido a identificação da “fragilidade e precariedade” da cerca de arame farpado, ocasionando risco da presença de animais ou objetos na pista que poderiam representar perigo para as operações.

Sobre o assunto Estação Espacial Internacional pode ser observada do Ceará nesta semana

Escola de Gastronomia Social oferta 260 vagas para cursos online gratuitos em outubro

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conforme a Anac, a autorização para a retomada do funcionamento normal do aeródromo foi publicada após a Secretaria de Obras Públicas do Ceará (SOP) enviar ofício comprovando que os problemas que levaram à interdição foram corrigidos.

Em fevereiro de 2020, o Governo do Estado reinaugurou o local, que faz parte dos planos da administração para a regionalização entre Fortaleza e oitos cidades do interior do Estado. O primeiro trajeto feito foi realizado entre a Capital e o município pela aeronave Grand Caravan, da empresa Two Flex, com capacidade para nove pessoas.

Tags