Escola de Gastronomia Social oferta 260 vagas para cursos online gratuitos em outubro

A Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco (EGSIDB) está ofertando 260 vagas em oito cursos online durante o mês de outubro. As formações gratuitas são baseadas em temáticas básicas de panificação, confeitaria e cozinha brasileira. As inscrições para o processo seletivo são feitas no site da instituição, nos dias 13 e 14 deste mês, para o primeiro ciclo, e 19 e 20, para o segundo ciclo.

Dentre os cursos ofertados, estão “Biscoitos e Cookies” (20h), “Bolos Comerciais e regionais” (20h), “Planejamento e operação de buffet móvel” (20h, “Planejamento e Operação de Cozinha para Eventos” (30h), “Marketing Digital: Geração de Conteúdos para Redes Sociais” (20h) e “Cozinha Regional – Ceará (20h)” .

Todas as aulas serão online, e as vagas são preenchidas por ordem de inscrição. De acordo com a instituição, os alunos precisam ter disponibilidade e acesso à internet nos horários definidos para as aulas. Para se inscrever, também é necessário ter mais de 18 anos e ensino fundamental completo.

A Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco, instituição da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult), é gerida pelo Instituto Dragão do Mar (IDM). O centro de formação oferece cursos básicos e profissionalizantes em gastronomia social, panificação e confeitaria, além de mentorias para desenvolvimento de produtos e projetos. Todas as atividades são gratuitas, mediante inscrição e processo seletivo. O público-alvo preferencial é formado por jovens em situação de vulnerabilidade social e adultos com ou sem experiência em gastronomia.

“Alunas e alunos que passam pelas formações da Escola de Gastronomia Social podem concorrer a uma vaga no mercado de trabalho, dar os primeiros passos no empreendedorismo ou mesmo aprimorar atividades já desempenhadas”, declara Selene Penaforte, superintendente da Escola.



Serviço

Cursos Online da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco

Ciclo 1: Dias 13 e 14 de outubro

Ciclo 2: Dias 19 e 20 de outubro

Clique aqui para se inscrever

Leia edital completo

Site da Escola: www.gastronomiasocial.org.br

Instagram: @escolagastronomiasocial

Telefone: (85) 3248.8091



