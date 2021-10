Estação Espacial Internacional pode ser observada do Ceará nesta semana

Cearenses puderam ver a passagem da Estação Espacial Internacional (ISS) na noite dessa terça-feira, 12. De acordo com o professor de astronomia e articulista do O POVO, Romário Fernandes, a estação pode ser vista ainda nesta noite de quarta-feira, 13, às 18h50min e na quinta-feira, 14, às 18 horas na direção Oeste. “Poderá ser visto algo semelhante a uma estrela muito luminosa cruzando o céu por alguns minutos”, afirma.

Segundo Fernandes, o objeto orbita a 400 km de altitude da superfície da terra e dá 16 voltas em torno do planeta todos os dias. Ele explica ainda que é possível observar a ISS quando o céu está escuro, mas os raios do sol ainda alcançam objetos mais afastados da superfície, o que ocorre no final da madrugada e início da noite. Isso porque, assim como outros objetos em órbita da Terra, a estação não emite luz própria.

A estação funciona como uma espécie de laboratório, onde especialistas testam, entre outros, o comportamento de fenômenos da natureza e de reações químicas em ambiente de microgravidade. Ela teve os primeiros módulos lançados ao espaço em 1998, sendo preciso 12 anos para que eles formassem o satélite e permitissem que o artefato recebesse tripulações.

Saiba como acompanhar o fenômeno celeste



A agência Nacional de Espaço e Aeronáutica dos Estados Unidos (Nasa) disponibiliza uma plataforma virtual para que seja possível acompanhar o movimento do satélite no Céu. Basta acessar o site e digitar o nome da cidade escolhida no explorador que se encontra ao centro da tela, clicando sobre o nome quando esse aparecer dentre as opções.

Uma espécie de mapa com marcadores azuis irá aparecer na sequência. Se a sua cidade não estiver com um desses ícones, selecione o ponto mais próximo que obter o indicador, clicando sobre ele. Em seguida, clique no link que aparecer e confira uma tabela em que será disponibilizado todos os horários da aparição do satélite na região escolhida.

É possível verificar ainda informações como o grau em que o artefato está se deslocando e a direção em que ele vai passar, orientando o observador sobre o ponto do horizonte que deve ser analisado no momento.

