Icó: Três homens são presos por empinar motos durante cortejo de velório

Três jovens, com idades entre 18 e 20 anos, foram presos nessa terça-feira, 6, no município de Icó , a 383,11 km de Fortaleza , após realizarem manobras perigosas com motocicletas durante o cortejo fúnebre de um homem suspeito de envolvimento em um roubo na cidade.

O episódio, registrado em vídeos compartilhados nas redes sociais, mostra o trio empinando motos e bloqueando vias públicas durante um cortejo, vestigações apontam que o ato foi realizado como uma homenagem ao suspeito, morto em confronto com a Polícia Militar dias antes.



De acordo com o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), o velório era de um homem que havia sido morto na noite do último sábado, 3, em Morada Nova, durante uma troca de tiros com policiais militares.

As três motocicletas utilizadas durante a infração foram apreendidas



Com base nos vídeos, o MPCE acionou a Polícia Civil e repassou as informações à Polícia Militar (PMCE), o que permitiu a rápida identificação dos envolvidos. As diligências foram conduzidas por equipes do 34º Batalhão de Polícia Militar, vinculado ao 4º Comando Regional da PMCE.

Em nota, a Polícia Militar informou que além das prisões, as três motocicletas utilizadas pelos suspeitos também foram apreendidas, além disso, o grupo foi localizado em suas residências e conduzido à Delegacia Regional de Icó, onde foram autuados por direção perigosa e por outras infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro.