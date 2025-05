Banco Central eleva Selic a 14,75%, maior patamar em 20 anos

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) aprovou nesta quarta-feira, dia 7, um aumento da Selic em 0,50 ponto percentual. Com isso, a taxa básica de juros da economia alcança a marca de 14,75%, o maior patamar em quase 20 anos.

e seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego."

No comunicado, a autoridade monetária informou que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante. "Sem prejuízo

"O Comitê se manterá vigilante e a calibragem do aperto monetário apropriado seguirá guiada pelo objetivo de trazer a inflação à meta no horizonte relevante e dependerá da evolução da dinâmica da inflação, em especial dos componentes mais sensíveis à atividade econômica e à política monetária, das projeções de inflação, das expectativas de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos"

Votaram por essa decisão os seguintes membros do Comitê: Gabriel Muricca Galípolo (presidente), Ailton de Aquino Santos, Diogo Abry Guillen, Gilneu Francisco Astolfi Vivan, Izabela Moreira Correa, Nilton José Schneider David, Paulo Picchetti, Renato Dias de Brito Gomes e Rodrigo Alves Teixeira.



Descontos no INSS: Tribunal de Contas da União mantém suspensão e rejeita recurso do INSS



Mais notícias de Economia