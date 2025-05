Auren registra lucro líquido R$ 54 mi no 1º trimestre, queda de 64,3% em um ano

A Auren Energia registrou um lucro líquido de R$ 54 milhões no primeiro trimestre deste ano, queda de 64,3% frente igual etapa do ano passado, considerando dados pró-forma, que levam em conta as operações combinadas com a AES Brasil, cuja aquisição foi concluída no fim de outubro do ano passado.

A piora no resultado líquido reflete o aumento de 106% no resultado financeiro líquido, que alcançou R$ 732,1 milhões, em decorrência de um aumento de 73,5% nas despesas, para mais de R$ 1 bilhão. Também pesou o aumento de 32,5% na depreciação e amortização, para R$ 458,2 milhões, em decorrência de "mais-valias originadas nas aquisições da AES Brasil e da Esfera", explicou a empresa, que também cita a maior despesa com Imposto de Renda e Contribuição Social (IR/CS), que somou R$ 205,4 milhões, com alta de 35,9%.