Ex-policial é preso acusado de homicídio em briga de trânsito há mais de 20 anos

Operação realizada pela Ficco/CE em parceria com órgãos de outros estados resultou na prisão de pessoas em São Paulo e no Ceará; entre eles, um acusado de homicídio em briga de trânsito

As ações da Ficco/CE tiveram o apoio da Delegacia de Assuntos Internos (DAI), da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) e da Assessoria de Inteligência (Asint), da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

O mandado de prisão foi expedido pela 4ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza, e a prisão foi realizada pelas Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado do Ceará (Ficco/CE).

Um ex-policial civil de 64 anos foi preso no bairro de Fátima, em Fortaleza , na manhã dessa quarta-feira, 8, acusado de homicídio qualificado ocorrido após discussão de trânsito no ano de 2000.

Em outra ação integrada realizada na manhã de quarta-feira, 8, um homem de 60 anos foi capturado no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. Ele tinha condenação definitiva pela conduta de tráfico de drogas no Rio Grande do Norte e estava foragido desde abril de 2018.

A operação contou com a inteligência das polícias militares do Ceará e do Rio Grande do Norte. Na ocasião, foram cumpridos três mandados de prisão, dois deles expedidos pela Vara Única da Comarca de São Miguel/RN e outro pela 3ª Vara da Comarca de Pau dos Ferros.

Homem preso por violência doméstica

Na última sexta-feira, 3, a Ficco/CE, em parceria com a Polícia Civil de São Paulo, prendeu um homem de 55 anos que havia sido condenado definitivamente por homicídio qualificado e violência doméstica.