Banco é condenado a pagar indenização

O Banco BMG foi condenado a pagar R$ 10 mil por danos morais a cliente que teve um cartão de crédito consignado contratado de forma indevida.Segundo informações do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), o homem recebe pensão por morte previdenciária e foi procurado por correspondentes bancários para firmar um empréstimo com desconto em folha. Os descontos foram feitos na conta do pensionista, sem que se viesse discriminado quantas parcelas deveriam ser pagas.