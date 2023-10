Caminhão tomba e interdita trecho da BR-116 em Icó

Um caminhão carregado com fardos de algodão tombou, nessa segunda-feira, 23, no km 356 na BR-116, no município de Icó. O acidente causou a interdição de um dos trechos da rodovia. Apenas a faixa de sentido Jaguaribe-Icó segue interditada na manhã desta terça-feira, 24, e o veículo ainda será retirado.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 14 horas, e o condutor do veículo sofreu escoriações.