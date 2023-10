Modelo e influenciadora trans morre em acidente de moto em Ipu

Emanuelly Farias tinha 23 anos e era modelo Crédito: Instagram/Reprodução

Uma modelo e influenciadora morreu em um acidente de motocicleta, na madrugada deste domingo, 22, no município de Ipu, a 302 km de Fortaleza. De acordo com informações confirmadas pelo Serviço de Atendimento Móvel Urgente (Samu), a vítima, Emanuelly Farias Barros, de 23 anos, morreu no local do acidente. Uma segunda passageira ficou ferida e foi encaminhada ao hospital da cidade. O acidente aconteceu no bairro Caixa d'água. Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as vítimas estavam em uma motocicleta e, ao realizarem uma curva, perderam o controle do veículo e colidiram com uma árvore. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O Samu foi acionado e chegou ao local entre 3h50min e 4 horas da madrugada. A modelo Emanuelly Farias Barros, piloto da moto, morreu no local do acidente. A segunda passageira foi encaminhada ao Hospital Municipal Doutor Jose Evangelista Oliveira.