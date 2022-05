Policial militar agride homem de 55 anos em bar no Interior do Ceará

Informações preliminares da Polícia Militar do Ceará indicam que a violência tenha envolvido o agente e um outro homem. Profissionais de uma unidade de saúde acionaram o órgão quando o homem chegou ao local com lesões decorrentes de agressão

Um policial militar teria agredido um homem de 55 anos em um bar no município de Porteiras, localizado a 522,8 km de Fortaleza, de acordo com informações preliminares divulgadas em nota pela Polícia Militar do Ceará (PMCE). A corporação não informou o nome do suposto agressor e disse que ele ainda não foi localizado após o incidente, que aconteceu no último sábado, 7.

A PMCE foi acionada por profissionais da saúde de uma unidade hospitalar, que relataram a chegada ao local de um homem com lesões decorrentes de agressão. Além do policial militar, um outro homem também agrediu a vítima. Após a alta médica, o homem registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Brejo Santo, que deve continuar as investigações.

Em nota, a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos da Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) disse que determinou imediata instauração de procedimento disciplinar para devida apuração na seara administrativa, estando o processo, atualmente, em trâmite. O POVO questionou a CGD sobre a identificação do agente investigado e aguarda resposta.

